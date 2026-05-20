تلغرام يطوّر قدرات الأتمتة بإتاحة التواصل المباشر بين البوتات

موسكو-سانا

أعلنت منصة «تلغرام» إطلاق ميزة جديدة تتيح للبوتات التفاعل والتواصل المباشر فيما بينها دون تدخل بشري، في خطوة تهدف إلى توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الأتمتة داخل التطبيق.

وذكر موقع “Telegram Blog” الرسمي أول أمس، أن الميزة الجديدة جاءت استجابة لمطالب المطورين، حيث أصبحت البوتات قادرة على تبادل الرسائل وتنفيذ المهام بشكل مباشر ضمن المحادثات.

وتسمح الخاصية الجديدة للبوتات بالرد على بوتات أخرى، وليس فقط على المستخدمين، وذلك بعد تفعيل وضع مخصص للتواصل فيما بينها، ما يتيح تنفيذ عمليات آلية متكاملة داخل المنصة دون الحاجة إلى تدخل المستخدم.

وتشمل الاستخدامات المحتملة لهذه التقنية تنفيذ مهام متعددة، مثل تحليل البيانات، ومراجعة الأكواد البرمجية، وإدارة الردود الآلية داخل مجموعات العمل، إضافة إلى تنسيق الخدمات الرقمية بصورة أكثر كفاءة.

كما أطلقت المنصة ميزات إضافية مرتبطة بالأتمتة، من بينها إمكانية ربط الحسابات ببوتات للرد التلقائي ضمن محادثات محددة، فضلاً عن استدعاء مساعدات ذكاء اصطناعي داخل الدردشات الخاصة أو الجماعية لأداء مهام مثل كتابة النصوص وتقديم المعلومات.

وأكدت “تلغرام” أن صلاحيات البوتات ستظل محدودة ضمن نطاق الرسائل التي يتم استدعاؤها فيها، من دون الوصول إلى كامل محتوى المحادثات أو بيانات المستخدمين، وذلك في إطار الحفاظ على الخصوصية والأمان.

ويرى متخصصون أن هذه الخطوة تمثل توجهاً جديداً نحو تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية داخل تطبيقات التواصل، وقد تفتح المجال أمام نماذج عمل رقمية تعتمد على التعاون الآلي بين البوتات لإنجاز المهام المعقدة.