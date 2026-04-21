شركة ألمانية تطلق نظاماً متطوراً للترجمة الصوتية الفورية بالذكاء الاصطناعي

برلين-سانا

أعلنت شركة DeepL الألمانية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي اللغوي، إطلاق منظومة جديدة للترجمة الصوتية الفورية تحمل اسم “DeepL Voice”، تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستخدمين بمختلف اللغات في الاجتماعات والمحادثات المباشرة.

وذكرت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، وأورده موقع TechCrunch التقني، أن النظام الجديد يتيح ترجمة فورية للمحادثات الصوتية، حيث ينقسم إلى خدمتين رئيسيتين، الأولى مخصصة للاجتماعات عبر منصات مثل Microsoft Teams وZoom، وتوفر ترجمة نصية مباشرة للمشاركين بلغاتهم المختلفة، فيما تتيح الخدمة الثانية ترجمة فورية للمحادثات المباشرة عبر الأجهزة المحمولة.

وأوضحت الشركة أن النظام يدعم أكثر من 40 لغة، من بينها العربية، ويعتمد على تقنيات متقدمة في معالجة اللغة لضمان دقة الترجمة وسلاسة التواصل، ما يجعله أداة فعالة في بيئات العمل متعددة اللغات.

وبيّنت أن التحديثات الجديدة تتضمن ميزة التخصيص التي تسمح للشركات بإدخال مصطلحاتها الخاصة وأسماء المنتجات لضمان ترجمة دقيقة في المجالات المتخصصة، على أن تصبح هذه الميزة متاحة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة التزامها بمعايير عالية في مجال حماية البيانات، مشيرةً إلى أن التسجيلات الصوتية لا يتم تخزينها، بل تُعالج بشكل مؤقت ثم تُحذف فور انتهاء الاستخدام، بما يتوافق مع معايير حماية الخصوصية الأوروبية.

وأضافت: إن الخدمة متاحة حالياً لقطاع الأعمال عبر اشتراكات خاصة، مع توفير نسخ تجريبية، في إطار سعيها لتعزيز كفاءة التواصل والإنتاجية داخل الشركات العالمية.