مستخدمون يرصدون إدراج كلمات عربية في محادثات إنكليزية عبر ChatGPT

واشنطن-سانا

رصد عدد من مستخدمي روبوت الدردشة ChatGPT في الولايات المتحدة ظاهرة غير مألوفة، تمثلت بظهور كلمات أو عبارات باللغة العربية ضمن ردود أثناء محادثات تتم بالكامل باللغة الإنكليزية، ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك.

وذكر موقع نيويورك بوست أمس الأحد، أن مستخدمين تداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات شاشة تُظهر إدراج نصوص عربية أو لغات أخرى بشكل مفاجئ ضمن الإجابات دون طلب مسبق، مشيرين إلى تكرار هذه الحالة على أكثر من جهاز.

وأوضح مختصون أن هذه الظاهرة قد ترتبط بطريقة عمل النماذج اللغوية، التي تعتمد على تقسيم النصوص إلى وحدات صغيرة تُعرف بـ”الرموز” (Tokens)، ثم اختيار الكلمات الأكثر احتمالاً وفق السياق، ما قد يؤدي أحياناً إلى إدراج مفردات من لغات مختلفة، وخاصةً إذا كانت أكثر كفاءة من حيث المعالجة.

ويُعد ChatGPT من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي عالمياً منذ إطلاقه عام 2022، حيث يُستخدم في مجالات متعددة، مثل الكتابة والترجمة وإنتاج المحتوى، رغم استمرار ظهور بعض السلوكيات غير المتوقعة المرتبطة بطبيعة عمل هذه النماذج.

