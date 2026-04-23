مايكروسوفت تستثمر 18 مليار دولار لتعزيز الأمن السيبراني للحكومة الأسترالية

كانبيرا-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس، عزمها استثمار 18 مليار دولار في أستراليا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تحديث قدرات الدفاع السيبراني الحكومية وتطوير البنية التحتية للحوسبة الفائقة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا، قوله خلال زيارته إلى أستراليا ضمن جولة عالمية: إن هذا الاستثمار يُعد الأكبر على الإطلاق للشركة في البلاد، مشيراً إلى أن أستراليا تمتلك فرصة كبيرة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نمو اقتصادي ملموس وفوائد اجتماعية واسعة.

ومن المقرر توجيه الاستثمارات إلى تحديث أجهزة الحوسبة الفائقة (الكمبيوترات العملاقة) المستخدمة في معالجة البيانات الضخمة، التي تشكل أساساً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أهمية هذا التوجه قائلاً: نريد ضمان استفادة جميع الأستراليين من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمار سيسهم في تعزيز القدرات الوطنية، وتقوية الدفاعات الإلكترونية، وخلق فرص جديدة للشركات والعمال.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لاستثمار سابق بقيمة 3 مليارات دولار كانت مايكروسوفت قد أعلنت عنه عام 2023، لبناء شبكة من مراكز البيانات في مختلف أنحاء أستراليا.

كما تتعاون الشركة مع الحكومة الأسترالية في مجالات الأمن السيبراني، ضمن جهود مشتركة لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة أنثروبيك، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تدرس فرص الاستثمار في مراكز بيانات داخل أستراليا، ما يعكس تنامي اهتمام كبرى شركات التكنولوجيا العالمية بالسوق الأسترالية.