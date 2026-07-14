واردات الصين من النفط الخام تسجل أدنى مستوى منذ عشر سنوات

بكين-سانا‏

تراجعت واردات الصين من النفط الخام خلال حزيران الماضي إلى أدنى ‏مستوى لها في نحو عشر سنوات، متأثرة بتداعيات الحرب في الخليج ‏العربي وتباطؤ الطلب المحلي.‏

ونقلت وكالة بلومبرغ اليوم الثلاثاء عن الإدارة العامة للجمارك الصينية قولها: ‏إن واردات الخام انخفضت بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي إلى 29.27 ‏مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول عام 2016، كما تراجعت ‏بنسبة 12 بالمئة مقارنة بأيار الماضي الذي سجل بدوره أدنى مستوى خلال ‏ثماني سنوات.‏

وفي المقابل، ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 3.7 بالمئة ‏خلال حزيران لتصل إلى 10.93 ملايين طن، وهو أعلى مستوى في خمسة ‏أشهر، مدفوعة بزيادة الإمدادات المنقولة بحراً.‏

كما سجلت واردات الفحم ارتفاعاً بنسبة 30 بالمئة إلى 42.78 مليون طن، ‏في ظل تراجع الإنتاج المحلي نتيجة تشديد إجراءات السلامة في المناجم.‏

ويأتي انخفاض الواردات في ظل استمرار اضطراب حركة الشحن عبر ‏مضيق هرمز، الذي يعد من أبرز ممرات إمدادات الطاقة العالمية، وذلك منذ ‏اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط الماضي، فيما تترقب ‏الأسواق احتمال اتجاه بكين إلى تعزيز مخزوناتها النفطية خلال الفترة ‏المقبلة.‏