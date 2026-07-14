واردات الصين من النفط الخام تسجل أدنى مستوى منذ عشر سنوات

بكين-سانا
تراجعت واردات الصين من النفط الخام خلال حزيران الماضي إلى أدنى مستوى لها في نحو عشر سنوات، متأثرة بتداعيات الحرب في الخليج العربي وتباطؤ الطلب المحلي.
ونقلت وكالة بلومبرغ اليوم الثلاثاء عن الإدارة العامة للجمارك الصينية قولها: إن واردات الخام انخفضت بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي إلى 29.27 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول عام 2016، كما تراجعت بنسبة 12 بالمئة مقارنة بأيار الماضي الذي سجل بدوره أدنى مستوى خلال ثماني سنوات.
وفي المقابل، ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 3.7 بالمئة خلال حزيران لتصل إلى 10.93 ملايين طن، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، مدفوعة بزيادة الإمدادات المنقولة بحراً.
كما سجلت واردات الفحم ارتفاعاً بنسبة 30 بالمئة إلى 42.78 مليون طن، في ظل تراجع الإنتاج المحلي نتيجة تشديد إجراءات السلامة في المناجم.
ويأتي انخفاض الواردات في ظل استمرار اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعد من أبرز ممرات إمدادات الطاقة العالمية، وذلك منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط الماضي، فيما تترقب الأسواق احتمال اتجاه بكين إلى تعزيز مخزوناتها النفطية خلال الفترة المقبلة.