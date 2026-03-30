“ميتا” تختبر اشتراكاً مدفوعاً جديداً على “إنستغرام” بميزات حصرية

واشنطن-سانا

تختبر شركة “ميتا” خدمة اشتراك مدفوع جديدة على تطبيق “إنستغرام” تحت اسم “إنستغرام بلس”، تتضمن مجموعة من الميزات الإضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين، وتوسيع خيارات الاستخدام داخل المنصة.

ووفقاً لما أورده موقع “Digital Trends” الأمريكي المتخصص في أخبار التكنولوجيا، بدأت الشركة تجربة الخدمة في عدد محدود من الأسواق، حيث أظهرت لقطات شاشة تداولها مستخدمون على منصة “ريديت”، أن الاشتراك يوفر مزايا مثل معرفة من يعيد مشاهدة القصص، والبحث ضمن قائمة المشاهدين، ومعاينة القصص قبل نشرها، إضافة إلى زيادة مدة ظهورها وتوسيع نطاق وصولها.

كما تتيح الخدمة إرسال تفاعلات مميزة، مع تقديم فترة تجريبية مجانية لمدة شهر قبل التحول إلى نظام اشتراك مدفوع، ما يمنح المستخدمين فرصة اختبار الميزات الجديدة.

وفي المقابل، أبدى بعض المستخدمين تحفظهم على هذه الإضافات، معتبرين أنها لا تقدم قيمة كبيرة مقارنة بالميزات المجانية المتاحة حالياً.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي “ميتا” لتنويع مصادر إيراداتها، على غرار ما اتبعته منصات أخرى، مع استمرار اختبار الخدمة قبل طرحها بشكل رسمي على نطاق أوسع.