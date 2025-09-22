ناسا: المياه أعادت تشكيل سطح المريخ ثلاث مرات

206 211250 6531dbbc d7a1 47ac 866b 21793b7da8fe 700x400 1 ناسا: المياه أعادت تشكيل سطح المريخ ثلاث مرات

واشنطن-سانا

كشفت بيانات جديدة من مركبة بيرسيفيرنس التابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا عن وجود ثلاث مراحل مميزة من النشاط المائي في فوهة جيزيرو على سطح المريخ، ما يعزز فرضية أن الكوكب الأحمر قد وفر بيئات صالحة للحياة في أكثر من فترة زمنية.

وحدد فريق علمي، حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، نحو 20 نوعاً من المعادن التي تشكلت نتيجة تفاعل الصخور البركانية مع المياه السائلة.

وأظهرت النتائج أن المرحلة الأولى تميزت بمياه ساخنة وحمضية محدودة أقل ملاءمة للحياة، بينما جاءت المرحلة الثانية في ظروف معتدلة وحيادية، أوسع انتشاراً وأكثر ملاءمة للكائنات الحية، أما المرحلة الثالثة فقد شهدت مياهاً قلوية منخفضة الحرارة، وهي ظروف تعد “شديدة الصلاحية للحياة” وفق المعايير الأرضية.

وقالت الباحثة إلينور مورلاند من جامعة رايس: إن هذه الاكتشافات “تؤكد أن جيزيرو استضافت بيئات ملائمة للحياة في أكثر من مناسبة عبر تاريخ المريخ”.

وتعد فوهة جيزيرو، التي يبلغ عرضها 45 كيلومتراً، هدفاً أساسياً لمهمة “بيرسيفيرنس” منذ شباط 2021، حيث تجمع المركبة عينات صخرية بهدف دراستها مستقبلاً على الأرض بحثاً عن أدلة على وجود حياة قديمة.

بصفقة تتجاوز 10 مليارات دولار… “ميتا” تعتمد على “غوغل” في البنية التحتية السحابية
مايكروسوفت تحذر من هجوم على أجهزة وشركات أمريكية ودولية
أطفال من إدلب يبدعون في البرمجة والروبوت بمعرض دمشق الدولي
الصين تبني تلسكوباً عالي الدقة في “سقف العالم”
سوريا والسعودية تبحثان فرص الاستثمار التقني لتعزيز الشراكة في الاتصالات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك