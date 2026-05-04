جهاز صيني مغناطيسي يحول الهاتف إلى أداة للقراءة للحد من التصفح العشوائي

بكين-سانا

طورت شركة “إكس تينك” الصينية المتخصصة في أجهزة القراءة الإلكترونية وملحقات الهواتف الذكية، جهازاً مغناطيسياً جديداً يحمل اسم “إكس تينك إكس ثري”، يُثبت على ظهر الهاتف باستخدام تقنية “ماج سيف”، بهدف مساعدة المستخدمين على تقليل التصفح العشوائي لمنصات التواصل الاجتماعي.

ووفق ما نقله موقع TechCrunch المتخصص بالتكنولوجيا أمس الأحد، فإن الجهاز مزود بشاشة حبر إلكتروني صغيرة، ما يحول الهاتف إلى أداة مخصصة للقراءة بدلاً من الاستخدام المستمر للتطبيقات المشتتة.

ويسهم استخدام الجهاز بتقليل الوقت المخصص لتطبيقات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”، واستبدالها بقراءة الكتب أثناء التنقل وأوقات الانتظار، بما يشبه “إكسسواراً ذكياً” يسهم في تغيير العادات الرقمية.

وأشار الموقع في المقابل إلى وجود بعض القيود التقنية، أبرزها عدم دعم عدد من تطبيقات القراءة الشهيرة، وصعوبة نقل الملفات المحمية، إلى جانب بساطة نظام التشغيل، وعدم تطوره بالشكل الكافي.

ويرجح أن يسهم الجهاز في الحد من الإدمان الرقمي بشكل جزئي، لكنه لا يُعد حلاً كاملاً، إذ يعتمد نجاحه بالدرجة الأولى على إرادة المستخدم في تغيير سلوكياته الرقمية، في حين تعتمد آلية تثبيته على تقنية “ماج سيف” المغناطيسية المطورة من قبل شركة آبل.