شركة Open AI: تزايد استخدام “تشات جي بي تي” كمساحة للتعبير والتأمل الشخصي

واشنطن-سانا

كشفت شركة Open AI عن بيانات جديدة عبر صفحة “Signals”، استندت إلى تحليل ملايين الرسائل المرسلة من المستخدمين بين تموز 2024 ونهاية 2025، بهدف رصد أنماط استخدام برنامج “تشات جي بي تي” خارج الأطر المهنية.

وأظهرت النتائج أن استخدام البرنامج لم يعد يقتصر على البحث عن المعلومات أو إنجاز المهام، بل امتد ليشمل التعبير عن الأفكار والمشاعر، حيث يتعامل عدد متزايد من المستخدمين معه كمساحة للتفكير والمشاركة والتأمل.

وقسّمت الشركة التفاعلات إلى ثلاث فئات رئيسية: السؤال، والإنجاز، والتعبير، وجاءت فئة “التعبير” بين الأكثر تكراراً، ما يعكس تحولاً تدريجياً في طبيعة التفاعل بين الإنسان وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبيّنت البيانات أن الفئة العمرية بين 18 و34 عاماً هي الأكثر استخداماً للبرنامج لأغراض شخصية، مع وجود فروق بين مستخدمي الخطط المجانية والمدفوعة في الاعتماد عليه مهنياً، مشيرة إلى أن التحليل لا يشمل حسابات الشركات.

وكانت OpenAI أكدت أن صفحة “Signals” ستُحدّث دورياً، بما يتيح متابعة تطور أنماط الاستخدام مع مرور الوقت.