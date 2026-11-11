منح شعار “التاجر الملتزم” لست فعاليات تجارية في صافيتا

طرطوس-سانا

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منحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس شعار مبادرة ‌‏”التاجر الملتزم” لست فعاليات تجارية، في مدينة ‏صافيتا، بعد التحقق من ‏استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة.

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وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس إسماعيل زعيم، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن عناصر ‏حماية المستهلك وسلامة الغذاء ‏أجروا كشوفاً على الفعاليات المشاركة، حيث منحوا الشعار أمس الثلاثاء للفعاليات ‏الملتزمة بالشروط، ‏والتي تتضمن الالتزام بالقوانين التموينية، والتقيد بالاشتراطات الصحية، والحفاظ على نظافة المحال والآلات والعاملين، والتأكد من ‏نظامية مواصفات المواد المتداولة.

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وبيّن زعيم أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الالتزام الطوعي بالأنظمة ‏التجارية، وتشجيع التجار على تحسين جودة السلع والخدمات، ‏مشيراً إلى أن التاجر الملتزم يحصل على ميزة إدراج موقع فعاليته على الخريطة الإلكترونية، بما يسهّل على المواطنين الوصول إليها ‏والاستدلال على مكانها.‏

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وأكد زعيم أن المبادرة مستمرة ومعممة على جميع الفعاليات التجارية في محافظة طرطوس، وتُمنح لأي تاجر يلتزم بالتعليمات ‏والقوانين الوزارية، ويستوفي الشروط المعتمدة، مبيناً أنه في حال تنظيم مخالفة جسيمة بحق التاجر الملتزم يتم سحب الشعار منه.

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وكانت محافظة طرطوس بالتعاون مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة طرطوس، أطلقت في آب الماضي مبادرة “التاجر الملتزم”، بهدف الانتقال من الرقابة على الأسواق إلى ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز الثقة بين ‏التاجر والمستهلك، ولتعزيز الشراكة بين ‏الجهات المعنية والتجار، وتشجيع الالتزام بالأنظمة والضوابط التجارية، بما ‏يسهم في تنظيم ‏الأسواق وحماية حقوق المستهلك.‏