2696 قتيلاً و8264 جريحاً حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 10960 قتيلاً وجريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الـ 2 من آذار وحتى 4 أيار بلغت 2696 قتيلاً و8264 جريحاً.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 نيسان الماضي والساري حتى 17 الشهر الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يومياً مواقع في لبنان ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما يفجر منازل في عشرات القرى.

