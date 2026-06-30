الرئيس الشرع يرحب بالاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات السورية ومجموعة زين

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

ورحب الرئيس الشرع بالاتفاق الموقّع بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومجموعة زين للاتصالات، والذي يمهّد لدخول المجموعة إلى السوق السورية، بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية في سوريا.

وكانت مجموعة زين للاتصالات فازت اليوم بالرخصة الجديدة لمشغل الخليوي في سوريا، ‏وذلك ضمن حفل الإعلان الذي جرى في حديقة الأمويين بدمشق برعاية وزير الاتصالات ‏وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل.