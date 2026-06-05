الرئيس الشرع يؤكد في اليوم العالمي للبيئة أهمية حماية الموارد والمضي نحو وطن أخضر

دمشق-سانا

أكد الرئيس أحمد الشرع بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بنِعَم الله، مبيناً أن ما مرّت به سوريا من حرائق وسيول وفيضانات أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية بيئتهم ومواردهم.

وشدد الرئيس الشرع ‏عبر منصة (X)، اليوم الجمعة، على ضرورة المضي معاً نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل معافى، يلبي آمال الأجيال ويسهم في العمل المناخي العالمي الهادف إلى صون الصحة والحياة.

ويحتفل العالم في الخامس من حزيران كل عام باليوم العالمي للبيئة، حيث أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) اليوم العالمي للبيئة (5 حزيران 2026) تحت شعار “العمل العالمي من أجل تغير المناخ”، لدعوة البلدان والمنظمات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات قوية ومنسقة وجوهرية لحماية البيئة والاستجابة لتغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.