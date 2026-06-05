الرئيس الشرع يؤكد في اليوم العالمي للبيئة أهمية حماية الموارد والمضي نحو وطن أخضر

photo 2026 05 26 20 46 29 الرئيس الشرع يؤكد في اليوم العالمي للبيئة أهمية حماية الموارد والمضي نحو وطن أخضر

دمشق-سانا

أكد الرئيس أحمد الشرع بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بنِعَم الله، مبيناً أن ما مرّت به سوريا من حرائق وسيول وفيضانات أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية بيئتهم ومواردهم.

وشدد الرئيس الشرع ‏عبر منصة (X)، اليوم الجمعة، على ضرورة المضي معاً نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل معافى، يلبي آمال الأجيال ويسهم في العمل المناخي العالمي الهادف إلى صون الصحة والحياة.

ويحتفل العالم في الخامس من حزيران كل عام باليوم العالمي للبيئة، حيث أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) اليوم العالمي للبيئة (5 حزيران 2026) تحت شعار “العمل العالمي من أجل تغير المناخ”، لدعوة البلدان والمنظمات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات قوية ومنسقة وجوهرية لحماية البيئة والاستجابة لتغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.

لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مع وفد عن القبائل والعشائر العربية في سوريا
الرئيس الشرع يهنئ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ويؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك
جلسة للرئيس الشرع مع ممثلي شركات دولية حول الحقل البحري الأول بسوريا
الرئاسة السورية تنفي مزاعم تعاون الرئيس الشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الأضحى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك