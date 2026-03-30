الرئيس الشرع: الجاليات السورية تشكل رصيداً مهماً في إعادة إعمار وطنها وتطويره

برلين-سانا

أكد الرئيس أحمد الشرع أهمية دور السوريين المغتربين في نقل صورة سوريا الحقيقية والدفاع عن قضاياها، والمساهمة في إعادة إعمارها وتطويرها، معرباً عن اعتزازه بتمسك أبناء الجالية في ألمانيا بهويتهم الوطنية، وارتباطهم بوطنهم.

وأوضح الرئيس الشرع، خلال لقائه وفداً من أبناء الجالية السورية في مقر إقامته في برلين أمس، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أن سوريا بعد سنوات الحرب وما رافقها من معاناة، تستعيد اليوم حضورها برونقها وعمقها التاريخي، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل انطلاقة جديدة نحو بناء واقع مختلف يقوم على الاستقرار والتنمية والانفتاح، وتحول البلاد تدريجياً إلى بيئة جاذبة للاستثمار والتعاون والتواصل.

وقال الرئيس الشرع: إن من أشد العقوبات التي عرفتها البشرية تهجير الناس قسراً من أوطانهم، مشيراً إلى أن ما تعرض له السوريون دفع الكثيرين إلى مغادرة البلاد رغم ارتباطهم العميق بها، وأن شعور الانتماء إلى سوريا عاد اليوم ليتجدد رغم البعد الجغرافي.

وبيّن أن بناء سوريا الحقيقي يقوم على أبنائها، وأن ما اكتسبته الجاليات السورية في الخارج من خبرات وتجارب، ولا سيما في الدول المتقدمة، يشكل رصيداً مهماً يمكن الاستفادة منه في دعم مسيرة إعادة الإعمار، وتطوير مختلف القطاعات، مؤكداً أن هذه الكفاءات قادرة على نقل المعرفة، والمساهمة الفاعلة في نهضة البلاد.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا تمر اليوم بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الطاقات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الأجيال القادمة، ويضع البلاد على مسار استقرار وتنمية مستدامة.

ولفت إلى أن ما تمتلكه سوريا من موارد بشرية مؤهلة، إلى جانب ما يشهده العالم من تطور، يتيح فرصاً واسعة للاستفادة من التجارب الدولية، وتوظيفها في خدمة عملية التنمية، مؤكداً أهمية العمل المشترك، وتعزيز روح المسؤولية الجماعية في هذه المرحلة.

وشدّد الرئيس الشرع على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم المحبة والتعاون بين السوريين، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالبلاد، مؤكداً أن سوريا تمتلك المقومات التي تؤهلها للانطلاق مجدداً نحو مستقبل أفضل إذا ما تضافرت الجهود وتوحدت الرؤى.

وكان الرئيس الشرع وصل إلى برلين أمس، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها برفقة وفد وزاري، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ويلتقي خلالها كبار المسؤولين، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.