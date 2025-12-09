احتفال في حي الحريقة بدمشق بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير

دمشق-سانا

نظمت لجنة سوق الحريقة احتفالاً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، بحضور فعاليات تجارية وصناعية واقتصادية، وذلك في ساحة الحريقة بدمشق.

وتضمن الاحتفال فقرات فنية وأغاني وطنية وعروضاً تراثية شامية، تعبيراً عن المناسبة وتعزيزاً للتواصل مع المواطنين.

رئيس لجنة الأسواق التجارية في دمشق الدكتور غالي دللول أوضح في تصريح لـ سانا، أن هذا الاحتفال هو تعبير صادق عن فرحة التجار والسوريين بشكل عام بانتصار الثورة السورية، لافتاً إلى إطلاق اللجنة مبادرة تتضمن حسومات واسعة، يقدمها التجار للمواطنين، ضمن أسواق الحريقة ومدحت باشا والبزورية وسوق الخياطين.

وأكد دللول، أن المبادرة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين ونشر أجواء الفرح في الوسط التجاري، مشيراً إلى أن نسبة الحسومات تصل حتى سبعين بالمئة، وبمشاركة واسعة من التجار رغم طابع المنطقة القائم على تجارة الجملة.

تعزيز الحركة التجارية

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، أن مشاركة الغرفة في فعاليات أسواق الحريقة بمناسبة عيد النصر والتحرير، تأتي في إطار دعم المبادرات التي تعزز الحركة التجارية، وتوسع مشاركة التجار في تقديم عروض وحسومات تخفف الأعباء عن المواطنين، موضحاً أن الغرفة حريصة على أن تكون جزءاً فاعلاً من أي نشاط يخدم السوق المحلية، ويعزز علاقة التاجر بالمستهلك عبر مبادرات تعكس روح المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح الأشقر أن هذه الفعالية تمثل نموذجاً للتعاون بين مختلف اللجان التجارية في دمشق، حيث يجري العمل بشكل مشترك على تنشيط الأسواق، وتطوير الخدمات المقدمة للمتسوقين، بما يسهم في إحياء الحركة الاقتصادية، ويؤكد الدور التاريخي لأسواق دمشق العريقة، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز حضورها، كمراكز تجارة رائدة على مستوى البلاد.

فعاليات تعكس روح التعاون

بدوره، أكد التاجر محمد السيروان، أن مشاركته في فعالية الحريقة بمناسبة عيد النصر والتحرير، تأتي تعبيراً عن التزام التجار بدعم المبادرات التي تخفف الأعباء عن المواطنين، وتنعش الحركة في الأسواق، موضحاً أن تقديم الحسومات الواسعة يشكل خطوة عملية، لتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك، ويسهم في خلق حالة تواصل إيجابية داخل الوسط التجاري.

وأشار السيروان إلى أن هذه الفعاليات تعكس روح التعاون بين تجار الحريقة وبقية أسواق دمشق، حيث يعمل الجميع على تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير خيارات أوسع للمتسوقين، بما يعزز الدور الحيوي للأسواق الدمشقية، في دعم الاستقرار الاقتصادي، وإبراز أهمية المبادرات التي تراعي الظروف المعيشية للمواطنين.

واحتفل الشعب السوري أمس، بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج الملايين إلى ساحات المدن والبلدات للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار لبلادهم.