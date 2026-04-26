الرئيس الشرع: ستظل العدالة من أسمى القيم وغاية كبرى تسهر الدولة لتحقيقها

أكد الرئيس أحمد الشرع أن العدالة ستظل قيمة راسخة ينتصر لها الشعب السوري وتسهر الدولة على تحقيقها إنصافاً للضحايا وتعزيزاً للسلم الأهلي.

وقال الرئيس الشرع عبر منصة (X) اليوم الأحد: “ستظل العدالة إحدى أسمى القيم التي انتصر لها شعبنا، وغاية كبرى تسهر الدولة ومؤسساتها على تحقيقها، إنصافاً للضحايا وتضميداً للجراح، وتعزيزاً للسلم الأهلي والعيش المشترك، وتأكيداً لعهدنا بملاحقة المتسببين في معاناة شعبنا وآلامه”.

وكانت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام البائد، انطلقت صباح اليوم الأحد، بمثول عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، بتهم متعلقة بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، حيث انتهت بتحديد يوم الأحد الـ 10 من أيار المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الثانية للنظر في القضية، ومتابعة إجراءات المحاكمة.