الرئيس الشرع يشارك في قمة المجلس الأوروبي في قبرص

دمشق-سانا

يشارك الرئيس أحمد الشرع اليوم الجمعة في أعمال قمة المجلس الأوروبي مع الشركاء الإقليميين في مركز فيلوكسينيا بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك في إطار التشاور القائم بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي حول التطورات الجيوسياسية الراهنة ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وتناقش القمة التداعيات الإقليمية للأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، ومبادرات الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجوار الجنوبي، وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وكانت نائبة وزيرة الشؤون الأوروبية في قبرص ماريلينا راونا أعلنت الأسبوع الماضي، دعوة قادة سوريا ومصر والأردن ولبنان إلى حضور القمة، مؤكدة أهمية الشرق الأوسط بوصفه “جواراً مباشراً للاتحاد الأوروبي”، وارتباط أمنه واستقراره بالأمن الأوروبي.