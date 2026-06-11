التأمينات الاجتماعية تشارك في دورة دولية بإيطاليا لتعزيز حوكمة أنظمة الضمان الاجتماعي

IMG 20260611 203853 115 التأمينات الاجتماعية تشارك في دورة دولية بإيطاليا لتعزيز حوكمة أنظمة الضمان الاجتماعي

إيطاليا- سانا

شاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممثلة بمديرة الشؤون التأمينية سها ديوب، ومعاون المدير محمود السعد في الدورة التدريبية التي ينظمها المركز الدولي للتدريب في مدينة تورينو الإيطالية، بعنوان “الحوكمة والإدارة من أجل الضمان الاجتماعي المتكامل في الدول العربية”.

وذكرت المؤسسة، عبر قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، أن الدورة تهدف إلى تطوير آليات إصلاحية مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية لأنظمة الضمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل الفئات العمالية والمجتمعية التي كانت خارج مظلة التأمين سابقاً، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة المؤسسة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي، والاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات العالمية في مجال الضمان الاجتماعي، بما يدعم تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء بخدماتها ودورها الوطني في توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم.

IMG 20260611 203852 945 التأمينات الاجتماعية تشارك في دورة دولية بإيطاليا لتعزيز حوكمة أنظمة الضمان الاجتماعي
تعاون بين سوريا ورواندا في مجال العدالة الانتقالية لتطوير نموذج وطني يستند لتجارب رائدة
السيدة لطيفة الدروبي تشارك في قمة إسطنبول للتعليم 2025 بنسختها الخامسة
فرقة العمل السورية للطوارئ: عقوبات قيصر انتهت دون شروط أو تهديد بإعادة فرضها
الرئيس الشرع يلتقي ولي العهد السعودي في الرياض
بريطانيا ترّحب بتخصيص البنك الدولي منحة لتحسين الكهرباء في سوريا
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك