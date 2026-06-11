التأمينات الاجتماعية تشارك في دورة دولية بإيطاليا لتعزيز حوكمة أنظمة الضمان الاجتماعي

إيطاليا- سانا

شاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممثلة بمديرة الشؤون التأمينية سها ديوب، ومعاون المدير محمود السعد في الدورة التدريبية التي ينظمها المركز الدولي للتدريب في مدينة تورينو الإيطالية، بعنوان “الحوكمة والإدارة من أجل الضمان الاجتماعي المتكامل في الدول العربية”.



وذكرت المؤسسة، عبر قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، أن الدورة تهدف إلى تطوير آليات إصلاحية مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية لأنظمة الضمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل الفئات العمالية والمجتمعية التي كانت خارج مظلة التأمين سابقاً، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية المستدامة.



وتأتي مشاركة المؤسسة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي، والاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات العالمية في مجال الضمان الاجتماعي، بما يدعم تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء بخدماتها ودورها الوطني في توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم.