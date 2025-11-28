الرئيس أحمد الشرع يهنّئ الشعب السوري في ذكرى انطلاق عملية ردع العدوان

دمشق-سانا

توجّه رئيس الجمهورية أحمد الشرع برسالة تهنئة للشعب السوري في ذكرى انطلاق عملية ردع العدوان.

وقال الرئيس الشرع: “أيها الشعب السوري العظيم، أبارك لكم اليوم ذكرى بدء معركة تحرير سوريا بأكملها، معركة ردع العدوان التي عملت على إسقاط النظام المجرم بكامل أركانه، وتحررت سوريا من ربقة النظام المجرم السابق”.

وأضاف الرئيس الشرع: “بهذه المناسبة العظيمة فإنني أدعو كامل أطياف الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بهذه المعركة العظيمة وإظهار اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية وسلامة التراب السوري ووحدة أراضيه”.

وختم الرئيس الشرع بالقول: “عاشت سوريا حرة أبية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها موحدة قوية عظيمة مزدهرة بإذن الله”.