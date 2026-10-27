سوريا ترفض القصف الأردني على درعا وتعلن العمل على تشكيل لجنة مشتركة لمنع ‏تكرار الخروقات

دمشق-سانا‏

أعربت سوريا عن استنكارها ورفضها عمليات القصف الأردنية التي طالت عدة مواقع ‏في محافظة درعا أمس، وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون تنسيق مسبق، ما ‏أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى.‏

وأعلنت سوريا العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة مع الأردن، ‏بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع تكرارها بما يقطع الطريق ‏أمام كل من ‏يحاول العبث بأمن البلدين.‏

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية ‏التاريخية والراسخة التي ‏تجمع بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية ‏الهاشمية، والتي بلغت أفضل ‏أحوالها من التفاهم والحرص المشترك على مصالح ‏الشعبين الشقيقين، تتابع الجمهورية ‏العربية السورية ببالغ القلق والاهتمام التطورات ‏الأمنية والميدانية الأخيرة على الحدود ‏المشتركة.‏

وأعربت الخارجية عن رفض سوريا واستنكارها، بأقسى ‏العبارات، لما شهدته المنطقة ‏بالأمس من عمليات قصف أردنية طالت عدة مواقع في ‏محافظة درعا، وما رافقها من ‏انتهاك واختراق غير مقبول للأجواء السورية دون أي ‏تنسيق مسبق، وهو ما أسفر عن ‏ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى. ‏

وأضافت: في هذا الصدد، تجدد سوريا إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد ‌‏للاستهداف الغادر والإجرامي الذي تعرضت له كنيسة مارجاورجيوس قبل أيام، والذي ‌‏شكّل اعتداء صارخاً على القيم الدينية والإنسانية ومحاولة دنيئة للمساس بالنسيج ‌‏الاجتماعي الأردني المتماسك.‏

وتابعت: وإذ نترحم بأسمى عبارات الإجلال والاعتزاز على أرواح شهداء الوطن، ‌‏ونتقدم بخالص العزاء لأسرهم والأمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، فإننا نؤكد أن هذا ‌‏التصرف الميداني أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، ‌‏لكونه يمثل خرقاً صريحاً لمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية السورية، وينافي أطر ‌‏العمل والتنسيق المشترك.‏

وأوضحت الخارجية أن سوريا على يقين تام بأن هناك أطرافاً مشبوهة تسعى جاهدة ‏لتعكير ‏صفو العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وتعمل على زرع الفتنة وتوتير ‏الأجواء ‏وإشعال الأزمات بين الأشقاء.‏

وقالت: تأكيداً على حكمة القيادتين وحرصهما المطلق على صون هذه العلاقة ‌‏الأخوية، يجري العمل حالياً بالتنسيق المباشر مع الأشقاء في المملكة الأردنية ‌‏الهاشمية على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة، تهدف إلى وضع حد لهذه ‌‏الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع تكرارها، وضبط وتأمين حماية الحدود المشتركة ‌‏بين البلدين، وضمان التنسيق الأمني والميداني التام بما يقطع الطريق أمام كل من ‌‏يحاول العبث بأمن البلدين وسفك دماء أبنائهما.‏