وفد من القوى البحرية بوزارة الدفاع يزور الأسطول التركي ويبحث تعزيز التعاون

أنقرة-سانا

أجرى وفد من القوى البحرية في وزارة الدفاع برئاسة العميد محمد السعود زيارة رسمية إلى مقر قيادة الأسطول التركي، حيث التقى قائد الأسطول الفريق قادر يلديز، وبحث معه سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في المجال البحري.

وتضمنت الزيارة جولة على متن الفرقاطة التركية TCG KEMALREİS في ولاية كوجالي، اطلع خلالها الوفد على القدرات والإمكانات العملياتية والتقنية التي يمتلكها الأسطول التركي.

وتمتلك تركيا أسطولاً بحرياً متطوراً، يضم عدداً من الفرقاطات الحديثة، من بينها الفرقاطة TCG KEMALREİS التي تعد من الوحدات الرئيسية في الأسطول، والمجهزة بأنظمة قتالية متقدمة قادرة على تنفيذ مهام متنوعة في المياه الإقليمية والدولية.