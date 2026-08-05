هيئة المفقودين تبحث مع سفارة أذربيجان تطوير التعاون وتبادل الخبرات

دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان لدى سوريا ألنور شاه حسينوف، آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، بما يسهم في دعم جهودها وتعزيز قدراتها المؤسسية، وترسيخ حق عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة.
ووفق المكتب الإعلامي للهيئة، اطّلع حسينوف، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة بدمشق، على مهام الهيئة واختصاصاتها، وأبرز الجهود الوطنية التي تبذلها لكشف مصير المفقودين ودعم عائلاتهم، وتعزيز الاستجابة الوطنية لهذه القضية الإنسانية.
وأكد جلخي أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في تطوير القدرات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على عمل الهيئة ويخدم عائلات المفقودين، مع الحفاظ على القيادة الوطنية لملف المفقودين.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التواصل مع البعثات الدبلوماسية، والتعريف بعمل الهيئة الوطنية للمفقودين ورؤيتها لمعالجة قضية المفقودين في سوريا.