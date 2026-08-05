هيئة المفقودين تبحث مع سفارة أذربيجان تطوير التعاون وتبادل الخبرات

دمشق-سانا‏

بحث رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان لدى ‏سوريا ألنور شاه حسينوف، آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، بما يسهم في دعم ‏جهودها وتعزيز قدراتها المؤسسية، وترسيخ حق عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة.‏

‏ ‏

ووفق المكتب الإعلامي للهيئة، ‏اطّلع حسينوف، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة بدمشق، على مهام الهيئة ‏واختصاصاتها، وأبرز الجهود الوطنية التي تبذلها لكشف مصير المفقودين ودعم عائلاتهم، وتعزيز الاستجابة الوطنية لهذه ‏القضية الإنسانية.‏

وأكد جلخي أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في تطوير القدرات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على عمل الهيئة ويخدم ‏عائلات المفقودين، مع الحفاظ على القيادة الوطنية لملف المفقودين.‏

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التواصل مع البعثات الدبلوماسية، والتعريف بعمل الهيئة الوطنية للمفقودين ورؤيتها لمعالجة ‏قضية المفقودين في سوريا.‏

‏ ‏