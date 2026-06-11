وزير المالية يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم مبادرة “سوريا بدون مخيمات”

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة صالح الجلاصي، تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في سوريا، وآفاق التعاون لجهة دعم مبادرة “سوريا بدون مخيمات”.



وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء ركز على إمكانية مساهمة البنك في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تم تناول الاستراتيجية السورية لمكافحة الفقر والمبادرات والمشاريع المرتبطة بها، مع بحث فرص مشاركة البنك في دعمها مستقبلاً.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تسهيل لقاءات وفد البنك مع عدد من الوزارات والهيئات السورية، إلى جانب التحضير لزيارات لاحقة لفرق فنية متخصصة، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم تنفيذ المشاريع التنموية.



‏وكان وزير المالية بحث في كانون الثاني الماضي مع المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية نور الدين مبروك، آفاق توسيع التعاون بين الجانبين، ولا سيما في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والطرق، إضافة إلى مشروعات النقل الحضري المرتبطة بالأنفاق.