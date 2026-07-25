غوتيريش من دمشق: نقف إلى جانب سوريا في هذه ‏اللحظة ‏المفصلية

دمشق-سانا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري.
وفي تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس)، قال غوتيريش عقب وصوله إلى دمشق اليوم السبت: “وصلت للتو إلى دمشق في زيارة تضامنية”، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تقف مع سوريا في هذه اللحظة المفصلية.
وأضاف غوتيريش: أناشد المجتمع الدولي ألا يدخر أي جهد لدعم الشعب السوري.
وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام الأمم المتحدة منذ عام 2009.