غوتيريش من دمشق: نقف إلى جانب سوريا في هذه ‏اللحظة ‏المفصلية

دمشق-سانا‏

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقوف ‏المنظمة ‏الدولية إلى جانب سوريا، داعياً المجتمع الدولي ‏إلى عدم ادخار ‏أي جهد لدعم الشعب السوري‎. ‎

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس)، قال ‏غوتيريش عقب ‏وصوله إلى دمشق اليوم السبت: “وصلت ‏للتو إلى دمشق في ‏زيارة تضامنية”، مشيراً إلى أن الأمم ‏المتحدة تقف مع سوريا في ‏هذه اللحظة المفصلية‎.‎

وأضاف غوتيريش: أناشد ‌‏المجتمع الدولي ألا يدخر أي ‏جهد ‏لدعم الشعب السوري.‏

وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار ‏دمشق ‏الدولي صباح اليوم، وكان في استقباله وزير ‏الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك في ‏إطار زيارة تاريخية لسوريا ‏تعتبر الأولى لأمين عام ‏الأمم المتحدة منذ عام 2009.‎