الوزير الشيباني يبحث مع نظيره المغربي في الرباط سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الرباط-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية ناصر بوريطة في العاصمة الرباط، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الوزير الشيباني أعلن في وقت سابق اليوم افتتاح السفارة السورية لدى المغرب مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح السفارة المغربية لدى سوريا خلال زيارة الوزير بوريطة إلى دمشق لاحقاً.

وأوضح وزير الخارجية أن العلاقة السورية المغربية تسير بشكل تصاعدي، وسيواصل البلدان دفعها باتجاه الأمام.