الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

دمشق-سانا

أجرى الرئيس أحمد الشرع اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وبحث معه المستجدات على الساحة الإقليمية، ولا سيما التصعيد الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار.

وأكد الطرفان حرصهما على تطوير العلاقات السورية – الباكستانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الأولوية، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان الرئيس الشرع أجرى خلال اليومين الماضيين سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من قادة الدول العربية، شدّد فيها على موقف سوريا الثابت برفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها تحت أي ذريعة.

وجاءت الاتصالات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

