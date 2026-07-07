الرئاسة التركية تدين التفجيرين بدمشق وتؤكد أن الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة

thumbs b c 71a723144650e0dfb68e30144449f9df الرئاسة التركية تدين التفجيرين بدمشق وتؤكد أن الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة

أنقرة-سانا

أدانت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، التفجيرين اللذين وقعا بدمشق، مؤكدة أن الإرهاب لا يهدد سوريا فحسب، بل مستقبل المنطقة بأسرها.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، قوله في تدوينة نشرها عبر منصة “إن سوسيال” التركية: ” إن جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن سوريا وسلامها واستقرارها تمثل تهديداً ليس لسوريا وحدها، بل للمستقبل المشترك للمنطقة”.

وأكد دوران، أنه “لا يمكن أن تكون هناك أي شرعية للعنف أو الإرهاب في سوريا”، مشدداً على أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا، والوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وأسفر انفجاران وقعا قرب وزارة السياحة بدمشق صباح اليوم عن مقتل شخص وإصابة 31 آخرين، بينهم 4 من عناصر الشرطة.

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