وزيرا الدفاع في سوريا وقطر يناقشان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية

دمشق-سانا

أجرى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة اتصالاً هاتفياً اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وناقش الوزيران خلال الاتصال المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويشكّل التعاون بين سوريا وقطر أحد المسارات المهمة في دعم الاستقرار الإقليمي، حيث شهدت العلاقات بين البلدين بعد تحرير سوريا خطوات متزايدة لتعزيز التنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات الإرهابية وضمان استقرار سوريا ووحدة أراضيها.