وزيرا عدل سوريا وجورجيا يبحثان تعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات

تبليسي-سانا

على هامش مشاركته في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 المنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي، التقى وزير العدل مظهر الويس نظيره الجورجي باتا ساليا، اليوم الأربعاء.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، دور مؤسسات العدالة في تعزيز الشفافية، وأهمية تطوير الخدمات العامة وتسريع تقديمها للمواطنين، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والتنسيق بين المؤسسات العدلية.

ويشارك الوزير الويس والوفد المرافق في ورشات عمل نوعية ضمن المنتدى الذي انطلق أمس، تركّز على “العدالة الانتقالية” و”تعزيز سيادة القانون”، واستعراض تجارب دولية في المصالحة الوطنية وبناء المؤسسات القانونية، إضافة إلى آليات تطوير التشريعات لحماية الحقوق وضمان المحاكمات العادلة.