توزيع منحة أعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية في ريف السويداء الغربي

photo 2026 06 29 19 31 26 Copy توزيع منحة أعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية في ريف السويداء الغربي

السويداء-سانا

بدأت محافظة السويداء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، اليوم الإثنين، توزيع منحة أعلاف لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، ومربي الثروة الحيوانية في الريف الغربي للمحافظة.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام، أن توزيع الأعلاف يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي.

وكانت المحافظة باشرت الخميس الماضي، عملية توزيع منحة الأعلاف المخصصة للأسر ذات ‏الدخل المحدود في منطقتي الريف الشمالي الشرقي والشمالي، وذلك في إطار دعم الفلاحين، ومربي ‏الماشية في تلك المناطق.

انتشار قوات الأمن الداخلي في قرى ريف السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحماية الأهال
افتتاح مركز “Tier Four Business Center ” في دمشق لدعم بيئة الأعمال والاستثمار
بحث سبل تطوير العمل المشترك بين منفذي التنف والوليد الحدوديين ‏
الدغيم لـ سانا:حملة “السويداء منا وفينا” يحملها الانتماء والشعور الوطني لدى الشعب السوري
الذهب يرتفع 2% عقب تراجع واشنطن عن تنفيذ ضربات على إيران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك