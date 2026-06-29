توزيع منحة أعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية في ريف السويداء الغربي

السويداء-سانا

بدأت محافظة السويداء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، اليوم الإثنين، توزيع منحة أعلاف لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، ومربي الثروة الحيوانية في الريف الغربي للمحافظة.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام، أن توزيع الأعلاف يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي.

وكانت المحافظة باشرت الخميس الماضي، عملية توزيع منحة الأعلاف المخصصة للأسر ذات ‏الدخل المحدود في منطقتي الريف الشمالي الشرقي والشمالي، وذلك في إطار دعم الفلاحين، ومربي ‏الماشية في تلك المناطق.