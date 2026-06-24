قورتولموش: سوريا ولبنان وفلسطين لشعوبها وليس لإسرائيل حق فيها

باكو-سانا

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش اليوم الأربعاء أن سوريا ولبنان وفلسطين ستبقى لشعوبها، ولن يكون لإسرائيل أي حق في هذه البلدان.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن ذلك جاء في كلمة قورتولموش خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو والذي أعرب خلاله عن رفضه بشدة لمزاعم إسرائيل بشأن ما تسميه “الأرض الموعودة”.

وأكد قورتولموش أن “القضية الفلسطينية تمثل جهداً وهدفاً مشتركاً للعالم الإسلامي في الفترة المقبلة” مشيراً إلى أن “فلسطين باتت قضية مشتركة ليس فقط للمسلمين، بل لكل ذي ضمير حيّ ومنصف”.

وتابع: “في مواجهة أكبر إبادة جماعية في تاريخ البشرية التي تُرتكب في فلسطين، ينتفض أصحاب الضمائر الحية والعادلة في شتى أنحاء العالم مطالبين بالمساءلة، وسنواصل النضال من أجل القضية الفلسطينية حتى النهاية”.

كما دعا قورتولموش في كلمته إلى وقف الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وأكد قورتولموش أن “العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسية في النظام الدولي الجديد” مشدداً على أنه “مُلزم بوضع إستراتيجيات مشتركة في مواجهة الاضطرابات والتوترات الكبرى التي يشهدها العالم، وأنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تجد حلاً للنجاة في هذه المرحلة”.

وأشار إلى أن “التعاون بين الدول الإسلامية، والإرادة المشتركة لبناء مستقبل قائم على مبادئ العدل والكفاءة والتشاور والمساءلة سيشكل بداية عهد جديد للعالم” داعياً إلى “إقامة نظام عالمي جديد عادل ومنصف وإنساني ليحل محل النظام الدولي الحالي”.

من جهة أخرى، رحب قورتولموش بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن تسهم في ترسيخ السلام وإنهاء التوترات في المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق اليوم أن هناك جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، وتعمل على تقويض أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار.