الأردن يدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا ويجدد تضامنه معها

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا اليوم الجمعة، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي.

وأكد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي، في بيان، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا العدوان الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تُعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

وجدّد المجالي التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها لجزء من الأراضي السورية، وإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في سياق خروقاته المتواصلة لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ومحاولاته خلق الفوضى والتوتر وتقويض الأمن والاستقرار فيها.

وأدانت سوريا هذا العدوان، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووضع حد لسياسات العدوان والتهديد المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد سوريا والمنطقة بأسرها.