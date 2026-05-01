غاليغان: تقدّم سوريا على مؤشر حرية الصحافة تحول ملحوظ في الاتجاه

دمشق-سانا

رحب سفير كندا لدى سوريا غريغوري غاليغان اليوم الجمعة، بالتقدم الذي أحرزته سوريا في مجال حرية الصحافة، وارتفاعها 36 مرتبة هذا العام.

وقال غاليغان في منشور على منصة “إكس”: “يمثّل تقدّم سوريا في تصنيفات حرية الصحافة تحوّلًا ملحوظًا في الاتجاه، وهو أكبر تحسّن سنوي منذ إنشاء المؤشر”، مضيفاً: “يجب الحفاظ على هذا التقدّم لضمان تمكّن الصحفيين من العمل بحرية وأمان ومن دون خوف”.

وكان مؤشر حرية الصحافة الصادر أمس الخميس عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، أظهر تقدّم سوريا 36 مرتبة لتصل إلى المركز

الـ 141 عالمياً، بعد أن كانت في المركز الـ 177 العام الماضي من بين 180 دولة، في أكبر قفزة تحققها دولة خلال عام واحد منذ بدء إصدار التقرير قبل 25 عاماً.