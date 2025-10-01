عقد في بغداد.. سوريا تشارك باجتماع مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية بالدول العربية

بغداد-سانا

شارك وفد وزارة الداخلية السورية، برئاسة معاون الوزير للشؤون المدنية، العميد زياد فواز العايش، في اجتماع مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية بالدول العربية الذي عُقد في بغداد، برعاية وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، وبحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان.

وركز الاجتماع على تعزيز التعاون العربي في مجالات الأحوال المدنية والجنسية والجوازات، ومواكبة التطورات التكنولوجية، مع التأكيد على التكامل في أنظمة الهوية الوطنية لضمان الأمن الوطني وحماية حقوق المواطنين، وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، كما استعرض المشاركون التجارب والإنجازات في هذا المجال.

وشدد العميد زياد العايش خلال مشاركته في الاجتماع على أهمية التعاون العربي وتبادل الخبرات التقنية، مؤكداً دور سوريا بالمساهمة الفاعلة في تطوير هذا القطاع ومواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات.

الوفد السوري يطلع على عمل الهجرة والجوازات والعمليات بوزارة الداخلية العراقية

وفي السياق نفسه أجرى الوفد السوري، برئاسة معاون الوزير للشؤون المدنية، العميد زياد العايش، وبرفقة العميد عثمان هلال، مدير إدارة الهجرة والجوازات، جولة ميدانية في العاصمة بغداد، اطلعوا خلالها على عمل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وأنظمتها التقنية والإجراءات الإدارية الحديثة التي تعزز كفاءة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما زار الوفد دائرة عمليات وزارة الداخلية العراقية للاطلاع على آليات تنسيق العمل بين الإدارات وإدارة البيانات بشكل مركزي، بما يضمن سرعة الاستجابة وتنظيم الخدمات.

واطلع الوفد على المعرض المخصص لجوازات السفر والإقامات والبطاقات الشخصية، ما أتاح فرصة الاطلاع على إصدارات الدول المشاركة وتبادل الخبرات في تصميم وإصدار الوثائق المدنية وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

وتؤكد هذه الجولة التزام الجمهورية العربية السورية بتعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس روح الشراكة والتنسيق بين الدول العربية.