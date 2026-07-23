الزراعة توقّع مذكرة تفاهم مع معهد إيطالي لتعزيز التعاون وتطوير الموارد الطبيعية

دمشق-سانا

وقع وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مدير معهد (CIHEAM Bari) الإيطالي بياجو ديتير ليزي، بهدف تطوير البناء المؤسسي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير أنشطة التعاون الإنمائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السفير الإيطالي بدمشق ستيفانو رافانيان.

وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في مجالات تدريب الكوادر وبناء القدرات والتعليم، البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئية، والنظم الغذائية وسلاسل القيمة.

توسيع التعاون مع الحكومة الإيطالية

وأعرب الوزير السويدان عن تطلع الوزارة إلى توسيع التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في إيطاليا لدعم مشاريع البنية التحتية الزراعية، والمساهمة في الاستثمار، وتوفير المعدات الزراعية الحديثة، بما فيها الجرارات والحصادات وتجهيزات الري، بما يتيح وصولها إلى المزارعين من خلال قروض ميسرة.

وبين الوزير السويدان أن المنطقة الشرقية تزخر بفرص استثمارية واعدة في القطاع الزراعي، داعياً شركات القطاع الخاص الإيطالي، ولا سيما العاملة في مجالات إنتاج الأسمدة والمعدات الزراعية الحديثة، إلى استكشاف فرص الاستثمار فيها، لما تمتلكه من أراضٍ زراعية واسعة وموارد مائية، وبما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المنتجات السورية على الوصول إلى الأسواق العالمية.

بدوره، أعرب ديتيرليزي في تصريح لمراسلة سانا، عن حرص المعهد على تفعيل التعاون مع سوريا ووضعه في إطار مؤسسي من خلال توقيع مذكرة تفاهم، بما يسهم في توسيع وتطوير مجالات التعاون الزراعي والفني، موضحاً أن التعاون يشمل تدريب وتأهيل الكوادر، وتعزيز القدرات، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير الخبرات، ودعم مراكز مراقبة الجودة من الناحيتين الصحية والبيطرية.

واعتبر أن هذا المسار يفتح المجال أمام إقامة شراكات بين الشركات الإيطالية الخاصة ونظيراتها السورية لتنفيذ مشاريع مشتركة، مشيراً إلى أن أولى هذه المشاريع ستتركز على دعم قطاعي الزيتون وزيت الزيتون، إلى جانب قطاع القمح، بتمويل من برنامج التعاون الإيطالي، لافتاً إلى أن المعهد يعمل تحت إشراف وزارة الخارجية الإيطالية، الأمر الذي يتيح تنفيذ برامج ومشاريع تعاون تلبي أولويات الجانبين، وتقديم الدعم المباشر لسوريا.

يُعد معهد البحر الأبيض المتوسط للدراسات الزراعية (CIHEAM Bari) أحد المعاهد الأربعة التابعة للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM)، وهو منظمة حكومية دولية تأسست عام 1962 بمبادرة مشتركة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجلس أوروبا، بهدف تعزيز التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية.

ويقع مقر المعهد في مدينة باري الإيطالية، ويختص بتقديم برامج الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي والمساعدة الفنية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بناء القدرات في مجالات الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتنمية الريفية، والتكيف مع التغير المناخي، بالتعاون مع الحكومات والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية في دول البحر المتوسط.