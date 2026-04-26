سوريا تُدين الهجوم المسلح الذي استهدف حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن

دمشق-سانا

أدانت الجمهورية العربية السورية حادثة إطلاق النار التي وقعت أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم الأحد، رفضها المطلق لاستخدام كل أشكال العنف، وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الولايات المتحدة في وجه العمليات الإرهابية.

ومساء أمس السبت، أُجلي ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي في فندق هيلتون، عقب سماع إطلاق نار أثار حالة من الفوضى والذعر، حيث اضطر مئات الضيوف للاحتماء تحت الطاولات.

تلا ذلك إعلان جهاز الخدمة السرية أن الحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية للحفل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأن مشتبهاً به تم إيقافه.