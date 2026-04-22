الشيباني: لقاءات القادة خلال الجولة الخليجية ركزت على تعزيز العلاقات الأخوية

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اختتام الجولة الخليجية التي ترأسها الرئيس أحمد الشرع، وشملت المملكة العربية السعودية ودولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن لقاءات القادة ركّزت على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة.

وأوضح الوزير الشيباني أن الجولة شهدت بحث سبل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تأكيد موقف سوريا الثابت في الوقوف إلى جانب أشقائها، وتضامنها الكامل في مواجهة مختلف التهديدات.

وكان الرئيس الشرع بدأ أمس جولة خليجية بزيارة السعودية، والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس الشرع في الدوحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما التقى الرئيس الشرع اليوم في أبو ظبي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجدد الرئيس الشرع خلال الجولة تضامن سوريا مع الدول العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية، كما تناول اللقاءات تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل التنسيق، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.