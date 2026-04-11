سوريا تتسلم رئاسة شبكة الهيئات الرقابية النووية والإشعاعية العربية لمدة عامين

تونس-سانا

تسلمت سوريا رئاسة شبكة الهيئات الرقابية النووية والإشعاعية العربية لمدة عامين، وذلك خلال أعمال الاجتماع السابع عشر للهيئات الرقابية العربية الذي عُقد في العاصمة التونسية تونس أمس الجمعة.

وجرت مراسم التسليم خلال الجلسة الرسمية للاجتماع، بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة، حيث آلت رئاسة الشبكة إلى سوريا ممثلة برئيس مكتب التنظيم الإشعاعي والنووي في هيئة الطاقة الذرية سامر الحاج علي.

وقال رئيس الهيئة في تصريح لـ سانا: “إن تسلّم سوريا رئاسة الشبكة يعكس كفاءة الكوادر الوطنية، ودورها في دعم منظومة الأمن والأمان النووي والإشعاعي على المستوى العربي”.

وأكد العكلة أن الهيئة ستعمل خلال فترة الرئاسة على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، ودعم المشاريع المشتركة، بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في المنطقة.

وبحسب المكتب الإعلامي في الهيئة، تتضمن مرحلة العمل المقبلة إعداد خطط تنفيذية للمشاريع المشتركة، وتنسيق البرامج الفنية والتدريبية بين الدول الأعضاء، وتحديد أولويات العمل خلال فترة الرئاسة، بما يعزز دور الشبكة في دعم الأمن والأمان الإشعاعي والنووي عربياً.

وتُعد شبكة الهيئات الرقابية النووية والإشعاعية العربية إطاراً عربياً للتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة بتنظيم ومراقبة الاستخدامات النووية والإشعاعية، ولا سيما في مجالات الأمن والأمان الإشعاعي، وبناء القدرات الفنية، وتبادل الخبرات، وتطوير الأنظمة الرقابية بين الدول الأعضاء.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك