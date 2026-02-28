وزارة الخارجية السورية تدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية

دمشق-سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول العربية.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إدانتها بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت الوزارة في بيانها: “إن الجمهورية العربية السورية، إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات الغاشمة، تؤكد على رفضها القاطع لأي تهديدات لأمن واستقرار هذه الدول، وتدعو إلى ضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها.”

وأضافت الوزارة في بيانها: “تؤكد سوريا على مواصلة دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى دعم الحوار والدبلوماسية والحلول السلمية لحل قضايا المنطقة وضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.”

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أجرى اليوم عدة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب، ووزير الخارجية التركي ومستشار الأمن القومي البريطاني ورئيس إقليم كردستان العراق، بحث فيها مستجدات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في الدول التي تضررت جراء تبادل القصف الصاروخي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة ودعم الأمن والاستقرار.

وتأتي اعتداءات إيران على هذه الدول عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها ما أثار موجة واسعة من التنديد العربي والدولي بهذه الاعتداءات.