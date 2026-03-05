قبوات تبحث مع السفير اللبناني تعزيز التعاون الاجتماعي والإنساني بين سوريا ولبنان

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع السفير اللبناني في سوريا هنري قسطون، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالين الاجتماعي والإنساني.

وتطرق اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة أمس الأربعاء، إلى عدد من الملفات المتعلقة باللاجئين والنزوح، وأوضاع العمالة، إضافة إلى القضايا الاقتصادية والقضائية ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية التنسيق والاستعداد لمختلف السيناريوهات نتيجة الأحداث والتطورات الأخيرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين سوريا ولبنان في المجالات الاجتماعية والإنسانية، ولا سيما في ظل التطورات الأمنية والقصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان، ما دفع بالعديد من السوريين المقيمين في لبنان إلى العودة لبلادهم.