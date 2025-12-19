السعودية ترحب بإلغاء قانون قيصر: خطوة تدعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا

الرياض-سانا

رحبت السعودية بقرارالولايات المتحدة الأمريكية إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا منذ 2019، مؤكدةً أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على منصة X اليوم، أن المملكة العربية السعودية ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب قانون قيصر، مؤكدةً أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأشار البيان إلى أن المملكة تثمن الدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الإطار، بدءاً من إعلان رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال زيارته التاريخية للرياض في شهر أيار 2025، وانتهاءً بتوقيع قانون تفويض الدفاع الوطني 2026 الذي تضمن إلغاء قانون قيصر.

وأعربت المملكة، وفقاً للبيان، عن خالص تهانيها للقيادة وللحكومة السورية وللشعب السوري الشقيق برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة السورية واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى مناطقهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم، على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذاً.

ويأتي إلغاء قانون قيصر شاملاً ودون أي شروط، تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.