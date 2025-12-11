ويلسون يشيد بموافقة مجلس النواب الأمريكي على إلغاء “قانون قيصر”

واشنطن-سانا

أعرب عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون عن امتنانه للمجلس، لموافقته على الإلغاء الكامل لـ”قانون قيصر” ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026.

وقال ويلسون في منشور عبر منصة “إكس”: “أتطلع إلى أن يُقر مجلس الشيوخ القانون خلال أيام، ليُحال بعدها إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع النهائي، ونمضي قدماً في جعل سوريا عظيمة مرة أخرى”.

وأشار ويلسون إلى أنه قدّم مشروع قانون الإلغاء الكامل في مجلس النواب خلال شهر أيار الماضي، وقاد الجهود المبذولة في المجلس على مدى الأشهر الستة الماضية.

كما أعرب عن امتنانه لدعم الرئيس ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السفير توماس باراك، وعضو مجلس الشيوخ السيناتور جين شاهين، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

وصوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.

وجاء الإلغاء شاملاً ودون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.