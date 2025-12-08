وزير الخارجية الأمريكي يشيد بصمود الشعب السوري وبالخطوات المهمة التي اتخذتها حكومته

واشنطن-سانا

أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة والشعب السوري، مجدداً دعم بلاده لسوريا سلمية ومزدهرة.

وقال روبيو في منشور على منصة (x): “قبل عام واحد، فتح الشعب السوري صفحة جديدة في تاريخه، واليوم نشيد بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة والشعب السوري في مسار الانتقال، وبالدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون”.

وأضاف روبيو: “نحن نشيد بصمود الشعب السوري، ونؤكد من جديد دعمنا لسوريا سلمية ومزدهرة، تحتضن جميع مكوناتها، وتنعم بسلام مع جميع جيرانها”.

واحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث امتلأت الساحات والميادين بملايين المحتشدين الذين عبّروا عن فرحتهم بالنصر، مؤكدين تطلّعهم إلى بناء مستقبل يزهو بالحرية والكرامة والأمل.