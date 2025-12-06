فيدان: التعاون الدولي لضمان وحدة سوريا واستقرارها أولوية تركية

الدوحة-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن التعاون الدولي من أجل سوريا واستقرارها يمثل أولوية بالنسبة لأنقرة، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لضمان وحدة البلاد واستقرارها بعد سنوات من الأزمات.

وفي كلمة له خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أوضح فيدان أن تركيا تعتبر التعاون الدولي ضرورة ملحة، مذكّراً بسياسة الباب المفتوح التي انتهجتها أنقرة تجاه اللاجئين باعتبارها واجباً إنسانياً رغم تكلفتها السياسية الداخلية.

وأضاف: إن بلاده تسعى عبر الوساطة والتحركات الدبلوماسية إلى تقليل المآسي في المنطقة، وقد دعت منذ البداية إلى تعاون دولي يضمن وحدة سوريا واستقرارها، إلى جانب الدعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وغزة.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد فيدان على أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل في المجالين الإنساني والدبلوماسي لوقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ خطة السلام، وأكد استمرار رغبة بلاده في تطبيق آليات تضمن التنسيق ودفع الاتفاقية قدماً، مع الحفاظ على الحوار الوثيق مع الشركاء الدوليين.

يذكر أن منتدى الدوحة، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2001، يُعد منصة عالمية للحوار تجمع قادة وصنّاع السياسات لبحث التحديات الكبرى التي يواجهها العالم، وبناء شبكات مبتكرة قائمة على العمل والحلول.