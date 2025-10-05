وزير الخارجية التركي: نعمل لتقديم الدعم الكامل للحكومة السورية

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن المساعي الدبلوماسية التركية تركز على تقديم الدعم الكامل للحكومة السورية، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس الشعب المرتقبة يوم 5 تشرين الأول تمثل خطوة مفصلية في تاريخ البلاد.

وقال فيدان في مقابلة مع قناة “تركيا العربية” اليوم: “إن سوريا موجودة على حدودنا وكل ما يجري وراء حدود تركيا أمر مهم لأمنها القومي، ولذلك فإن وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها أمر يمس الأمن القومي التركي بشكل مباشر”، مشدداً على رفض أي تدخلات خارجية في شؤون سوريا الداخلية.

وجدد فيدان رفض بلاده وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والتي قد تفرض وقائع جديدة تهدد بتقسيمها، داعياً إلى حل الأوضاع في محافظة السويداء بطريقة إيجابية ومن دون المساس بوحدة سوريا.

وطالب فيدان قوات “قسد” بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في دمشق، ودعا إلى استبعاد العناصر التي تهدد أمن ووحدة الشعب السوري مثل تنظيم PYD، وقال: “إن سوريا ذات الوحدة الجغرافية الكاملة أمر نحتاج إليه”.

وأضاف وزير الخارجية التركي: “إن القيادة السورية قوية ومصممة على المضي قدماً وباتت تحظى بشرعية دولية كبيرة، حيث خاطب الرئيس أحمد الشرع المجتمع الدولي من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة كرئيس سوري منذ أكثر من 50 عاماً، وأجرى لقاءات مهمة جداً هناك والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أجرى وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني لقاءات مهمة هناك، وسيأتي يوم الاربعاء المقبل إلى تركيا أيضاً”.

واعتبر فيدان أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا سيساعد على إزالة معوقات التمويل، ويسهم في جذب الاستثمارات وعودة اللاجئين إلى بلدهم، لافتاً إلى أن المساعي الدبلوماسية التركية تتركز على تقديم الدعم الكامل للحكومة السورية في هذا الشأن.