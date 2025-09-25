روبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بمنح سوريا كل فرصة ممكنة لبناء دولة قوية وموحدة

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام بلاده بمنح سوريا كل فرصة ممكنة لبناء دولة قوية وموحدة وممثلة للتنوع فيها، مشدداً على أن استقرارها سيؤدي إلى استقرار المنطقة، وهناك فرصة تاريخية لتحقيق ذلك.

وقال روبيو، خلال لقائه في نيويورك اليوم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي: إن “هناك فرصاً فريدة ومثيرة نعمل عليها معاً، إحداها مستقبل سوريا، وهي فرصة ربما قبل عامين أو عام ونصف كانت غير قابلة للتصور. ولا يزال الرئيس دونالد ترامب ملتزماً، ليس فقط من منظور أحادي للولايات المتحدة، بل بالشراكة مع العديد من الدول، بمنح سوريا كل فرصة ممكنة لبناء دولة قوية وموحدة تُحترم فيها تنوعات المجتمع السوري، وتكون أيضاً مكاناً مستقراً، ولم تعد قاعدة لعمليات المتطرفين أو الجهات الأجنبية التي تستخدمها لشن هجمات وممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار ضد جيرانها”.

وأضاف روبيو: إن “استقرار سوريا يحدد، بطرق عديدة، استقرار المنطقة بأسرها. ولدينا اليوم ما قد يكون فرصة تاريخية حقيقية لتحقيق أمر لم يكن من الممكن حتى تخيله قبل بضع سنوات فقط. وأعلم أن كل دولة عضو في الاجتماع اليوم كانت منخرطة بشكل كبير في هذا الصدد، وقد اتخذ الرئيس ترامب خطوة جريئة جداً في أيار الماضي، ونحن نواصل متابعة ذلك والعمل عليه، وقد التزمنا التزاماً راسخاً بهذا المشروع المهم جداً، وهذه الفرصة المهمة جداً”.

بدوره، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

وأدان البديوي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وشدد على ضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، مشيراً إلى أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.