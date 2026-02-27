باراك يرحبّ بنتائج اللقاءات التقنية السورية–الأمريكية في وادي السيليكون

نيويورك-سانا

رحّب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك بالزخم الذي تشهده اللقاءات التقنية بين الجانبين السوري والأمريكي في وادي السيليكون، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الاقتصاد الرقمي السوري وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأوضح باراك في تدوينة اليوم الجمعة على منصة إكس، أن الزخم الذي رافق هذه اللقاءات تُرجم بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين شركة فيزا ووزارة الاتصالات السورية.

وقال: إن “مسارات النمو المستدام والشمول الرقمي والازدهار المشترك، تصبح أكثر وضوحاً عندما يتعاون المبتكرون ورواد الأعمال وصنّاع السياسات والقادة العالميون”.

وأعرب باراك عن امتنانه لغرفة التجارة الأمريكية، لدورها في تيسير هذه الحوارات التقنية التي تساعد على بناء جسور تعاون اقتصادي وتقني طويل الأمد.

ويجري وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، زيارة رسمية إلى واشنطن بدعوة من رئيس غرفة التجارة الأمريكية.