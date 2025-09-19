مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي والخدمات المالية البريدية بين سوريا والمغرب

دبي-سانا

وقّع مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، اليوم، مذكرة تفاهم مع مدير عام مجموعة بريد المغرب أحمد أمين التويمي، وذلك على هامش المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين المنعقد في الإمارات، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

وتنص المذكرة على توطيد التعاون في مجالات متعددة تشمل تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، إلى جانب التعاون في مجالات الحوالات الإلكترونية، والبريد العاجل، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية البريدية.

كما تشمل المذكرة العمل المشترك لتطوير الخدمات البريدية وتحسين جودتها، بما ينعكس إيجاباً على مستخدمي البريد في البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسستين في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة السورية للبريد لمواكبة التحولات الرقمية والتوسع في خدمات التجارة الإلكترونية والحوالات المالية، حيث يسعى البريد السوري إلى تحديث خدماته وتعزيز حضوره الإقليمي، فيما يتميز بريد المغرب بخبراته الرائدة في إدخال التقنيات الحديثة، بما يجعل التعاون بين المؤسستين خطوة مهمة نحو دعم التكامل العربي في المجال البريدي.

وفي السياق نفسه وعلى هامش المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين أيضاً، وقع مدير عام المؤسسة السورية للبريد، عماد الدين حمد، أمس مذكرة تفاهم مع مدير عام البريد التركي (PTT)، هاكان غولتان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية.

وتشارك سوريا في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي انطلق في الإمارات العربية المتحدة في الـ 8 من أيلول الجاري ويختتم اليوم، مع وفود رسمية وخبراء من أكثر من (192) دولة أعضاء في الاتحاد.

