اليابان تجدد دعمها للشعب السوري

طوكيو اليابان تجدد دعمها للشعب السوري

طوكيو-سانا

أكد القائم بأعمال السفارة اليابانية في سوريا تسوجي أكيهيرو وقوف بلاده الدائم إلى جانب الشعب السوري، ودعمها للمبادرات الإنسانية والتنموية.

وأوضحت السفارة اليابانية في دمشق عبر حسابها على منصة “إكس” أن أكيهيرو وقع اليوم عقداً مع فريق ملهم التطوعي لإعادة تأهيل مدرسة البحارية في ريف دمشق، وذلك في إطار برنامج “مشاريع الأمن الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية”، الذي تنفذه اليابان في عدد من المناطق السورية.

وبحسب السفارة، يسهم المشروع في تحسين فرص حصول الأطفال في سوريا على التعليم عبر توفير بيئة مدرسية ملائمة وآمنة.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت الشهر الماضي عن تقديم 5.5 ملايين دولار لدعم برنامج الأمم المتحدة “موئل”، الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية في سوريا وتعزيز مقومات الاستقرار.

دوجاريك: بيدرسون يعود إلى دمشق لمواصلة اتصالاته مع المسؤولين السوريين
أردوغان يجدد التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب سوريا
سوريا وألمانيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا: حوالي 16.5 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية
الشيباني: ما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء في قطر من شراكات استراتيجية سيحدث فارقاً سريعاً في تعافي سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك