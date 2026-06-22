وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة ‏سبل التعاون ودعم الجهود الإنسانية‎

‎دمشق-سانا‏

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات مع ‏المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي ورئيس بعثتها في سوريا لورانس ‏هارت، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين‎.‎

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وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في قناتها على ‏التلغرام أن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة يوم ‏أمس الأحد تناول سبل دعم الجهود الإنسانية، والدفع بمسارات التعافي ‏الاقتصادي والاجتماعي‎.‎

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات دعم التنمية المستدامة وبناء ‏القدرات المحلية، ضمن حلول تقودها الحكومة وتشارك فيها ‏المجتمعات المحلية لضمان استدامة الأثر‎.‎

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وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحثت في كانون ‏الأول من العام الماضي مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة‎ ‌‎(IOM) ‎في سوريا، أوضاع اللاجئين السوريين وسبل تسهيل ‏عودتهم إلى بلادهم‎.‎