وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة ‏سبل التعاون ودعم الجهود الإنسانية‎

دمشق-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي ورئيس بعثتها في سوريا لورانس هارت، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في قناتها على التلغرام أن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة يوم أمس الأحد تناول سبل دعم الجهود الإنسانية، والدفع بمسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات دعم التنمية المستدامة وبناء القدرات المحلية، ضمن حلول تقودها الحكومة وتشارك فيها المجتمعات المحلية لضمان استدامة الأثر.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحثت في كانون الأول من العام الماضي مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في سوريا، أوضاع اللاجئين السوريين وسبل تسهيل عودتهم إلى بلادهم.